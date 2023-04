https://fr.sputniknews.africa/20230407/le-genocide-du-rwanda-a-une-dimension-africaine-et-internationale-explique-un-expert-1058436858.html

Le génocide du Rwanda a une dimension africaine et internationale, explique un expert

Alors que ce 7 avril signe le 29e anniversaire du début du génocide rwandais, des interrogations subsistent sur les véritables ressorts du massacre. La tragédie a une dimension à la fois africaine et internationale, déclare à Sputnik le politologue sénégalais Mamadou Thior, président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias.Ce sont d’abord les tensions ethniques entre Hutus et Tutsis qui ont précipité le génocide, les "petites identités communautaires" prenant le pas sur le concept de nation, explique l’expert.Mais d’autres puissances internationales ont également joué un rôle dans la montée des tensions, particulièrement la France, rappelle Mamadou Thior. Paris avait clairement pris position aux côtés du Président hutu Juvénal Habyarimana, déclenchant notamment l’opération Noroît en 1990. L’assassinat de ce dernier marque le début du génocide.La Belgique, un temps associée à l’opération Noroît, l’avait d’ailleurs quittée en octobre 1990 après les arrestations de milliers de Tutsis, qui préfiguraient les massacres à venir.Impuissance internationaleLa France s’est par la suite illustrée durant le génocide par l’inefficacité de l’opération Turquoise, souvent critiquée pour avoir fait preuve de mansuétude vis-à-vis des génocidaires. Mais derrière l’opération organisée par la France, c’est toutes les structures internationales qui ont perdu pied, souligne Mamadou Thior, qui regrette qu’une solution africaine n’ait pu être envisagée.Aujourd’hui encore, le laxisme de la justice française avec certains responsables du génocide continue d’interroger. Mi-janvier, Aloys Ntiwiragab, suspecté d’être une cheville ouvrière du massacre, s’était payé le luxe de déposer une plainte contre une journaliste française, lui reprochant de l’avoir traité de "nazi africain".Félicien Kabuga, souvent surnommé le "financier du génocide", avait également pu vivre plusieurs années en France, sous diverses identités, avant finalement d’être arrêté en mai 2020.

