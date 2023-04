https://fr.sputniknews.africa/20230406/ex-eurodepute-pour-survivre-le-globalisme-us-est-en-train-de-tuer-un-peu-ses-propres-allies--1058423888.html

Ex-eurodéputé: pour survivre, le globalisme US "est en train de tuer un peu ses propres alliés"

06.04.2023

Ex-eurodéputé: pour survivre, le globalisme US «est en train de tuer un peu ses propres alliés» Le monde unipolaire touche à son crépuscule. De plus en plus de pays souhaitent se débarrasser du dollar au profit des devises nationales. L’Afrique veut elle aussi diversifier ses partenariats au grand dam de Washington. Dans cette nouvelle édition de L’Afrique en marche, l’ex-eurodéputé français Aymeric Chauprade analyse ce processus en cours.

"Сette tendance à la multipolarité est réelle et elle est avérée ", indique à Radio Sputnik Afrique Aymeric Chauprade, géopolitologue et homme politique français qui a enseigné pendant plusieurs années au Collège royal de l’enseignement militaire du Maroc et à l’École Supérieure de Guerre de Tunis. "Les pays africains ne veulent pas être otages de cette rhétorique occidentale qui essaie de diaboliser la Russie. Ils ne sont pas dupes et veulent pouvoir entretenir des relations avec tout le monde".Malgré les sanctions antirusses, Moscou tient le choc et fait plus que résister face au scénario d’isolement que Washington et ses alliés lui promettait. La Russie noue des partenariats toujours plus forts avec l’Asie, l’Amérique du Sud mais aussi avec l’Afrique. Ces pays se détournent de plus en plus du dollar pour commercer avec d’autres pays en utilisant les devises nationales. Au Moyen-Orient, l’Arabie Saoudite, grande alliée de Washington, se dit prête à envisager le recours au yuan pour vendre son pétrole à la Chine.Désespéré, le globalisme américain "est en train, pour faire simple, de tuer un peu ses propres alliés, de tuer le système industriel", affirme l’ex-eurodéputé. Sous la pression des États-Unis, "l'Europe s'est détournée de la Russie où elle avait une énergie à bas prix. Et ce n'est pas vrai que c'était un problème pour sa souveraineté. En quoi c'était une perte de souveraineté pour les pays européens que d'acheter du gaz russe? On a raconté n'importe quoi aux gens pour leur faire peur".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

