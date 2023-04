https://fr.sputniknews.africa/20230405/un-avion-ukrainien-tombe-dans-une-region-frontaliere-russe-le-pilote-arrete-1058417473.html

Un avion ukrainien tombe dans une région frontalière russe, le pilote arrêté

Un avion ukrainien tombe dans une région frontalière russe, le pilote arrêté

Le Service russe de sécurité (FSB) a annoncé avoir arrêté le pilote d’un avion léger ukrainien tombé pour des raisons inconnues non loin de la frontière avec... 05.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-05T22:21+0200

2023-04-05T22:21+0200

2023-04-05T22:21+0200

donbass. opération russe

russie

briansk

ukraine

accident d'avion

crash d'avion

fsb

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/05/1058417778_0:68:1201:743_1920x0_80_0_0_98a7ff40ef465c776310e4f630b18c8f.jpg

"Un avion léger ukrainien s’est écrasé pour des raisons inconnues près de Boutovsk", dans la région russe de Briansk, a annoncé ce mercredi 5 avril le Service russe de sécurité (FSB).Les garde-frontières ont arrêté le pilote alors qu’il essayait de s’enfuir en direction de la frontière. Le pilote était armé. Il avait sur lui un fusil d’assaut, des munitions et un gilet pare-balles, relatent les médias russes.Le FSB a lancé une enquête sur cette violation de la frontière d’État russe.Selon les autorités locales, le crash n’a pas fait de blessés ni de destructions.Attaques ukrainiennes contre le territoire russeLa région frontalière de Briansk est souvent la cible de frappes et d’attaques de drones ukrainiens. Le 3 avril, un engin volant a largué une bombe sur le siège du département local de l’Intérieur, personne n’a été blessé. Une autre attaque d’un drone ukrainien a porté préjudice au bâtiment du commissariat militaire local.Ce mercredi 5 avril, un habitant du district de Souzemka a été blessé suite à une nouvelle attaque de drone doté d’explosifs.Le 10 octobre dernier, le Président Poutine a décrété la loi martiale dans les quatre nouvelles entités qui ont intégré la Fédération de Russie à l’automne suite aux référendums dans les républiques de Donetsk et de Lougansk, ainsi que dans les régions de Kherson et de Zaporojié.Selon un autre décret présidentiel signé le même jour, les régions voisines, comme celle de Briansk, sont soit en "état d'alerte", soit "en vigilance renforcée".

russie

briansk

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, briansk, ukraine, accident d'avion, crash d'avion, fsb, international