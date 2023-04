https://fr.sputniknews.africa/20230405/ces-pays-africains-sont-les-mieux-classes-par-la-fifa-1058416695.html

Ces pays africains sont les mieux classés par la FIFA

Ces pays africains sont les mieux classés par la FIFA

Le Maroc et le Sénégal s’illustrent de la plus belle des manières dans le classement de la FIFA pour 2022. L’un a été récompensé pour sa belle prestation au... 05.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-05T19:33+0200

2023-04-05T19:33+0200

2023-04-05T19:37+0200

afrique

afrique du nord

afrique subsaharienne

football

mondial 2022

coupe d'afrique des nations can

maroc

sénégal

classement

fifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103066/61/1030666135_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3bf1eed98657e06216c084482c29c4d3.jpg

Les Lions de l’Atlas et ceux de la Téranga se retrouvent dans le Top 20 du dernier classement FIFA, après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 pour les premiers cités, et avoir triomphé lors du dernier championnat d’Afrique des nations (CAN) 2021 pour les seconds. Le Maroc pointe à la 11e place mondiale avec 1673,35 points, soit 108,85 de plus qu’en 2021. Les Lions de la Téranga sont à la 19e place avec 1603,98 points, soit 19,60 de plus que l’année précédente.La Tunisie complète le podium du classement des pays africains et pointe à la 30e place avec 1526,2 points, soit 18,66 de plus qu’en 2021.Cinq autres pays d’Afrique dans le top 50Le Cameroun est au 4e rang du classement des pays africains et se positionne à la 33e place mondiale.Le Nigéria, l’Égypte et l’Algérie sont respectivement 5e, 6e et 7e en Afrique et 35e, 39e, et 40e du monde.La Côte d’Ivoire quant à elle, est 8e dans le classement des pays africains et pointe à la 47e place dans le classement global.Le classement FIFA 2022 est dominé par le Brésil avec 1.840,77 points suivi par l’Argentine championne du monde en titre avec 1.838,38 points et la France, vice-championne avec 1.823,39 points.Nouvelle méthode de comptage de la FIFACe récent classement a été établi selon une nouvelle méthode validée par le Conseil de la FIFA et appliquée depuis 2018.Le nouveau système procède par addition/soustraction sur un total de points, en fonction des matchs gagnés ou perdus. En comparaison au précédent classement mondial qui se basait plutôt sur une moyenne établie sur une certaine période de temps.L’ancienne méthode avait permis à un pays africain -le Nigeria- d’obtenir le meilleur classement de tous les temps en 1994. Les Super Eagles du Nigeria avaient été classés au 5e rang mondial, rappelle le site Afriquesports.

afrique

afrique du nord

afrique subsaharienne

maroc

sénégal

tunisie

cameroun

nigeria

côte d'ivoire

brésil

argentine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique du nord, afrique subsaharienne, football, mondial 2022, coupe d'afrique des nations can, maroc, sénégal, classement, fifa, tunisie, cameroun, nigeria, côte d'ivoire, brésil, argentine, france