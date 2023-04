https://fr.sputniknews.africa/20230404/les-anneaux-de-saturne-rechauffent-son-atmosphere-1058399844.html

Les anneaux de Saturne réchauffent son atmosphère

2023-04-04T13:42+0200

Une équipe d’astronomes a découvert que le vaste système d'anneaux de Saturne réchauffait sa haute atmosphère, selon une étude parue dans la revue Planetary Science Journal.Les chercheurs ont découvert ce phénomène en observant un excès de rayonnement ultraviolet, ce qui se traduit par l’apparition d’une ligne d'hydrogène dans l'atmosphère de la planète géante.Cela indique des influences externes qui polluent et réchauffent la haute atmosphère.Une pluie de particules de glace en causeD’après le rapport, l’une des explications possibles est que le réchauffement serait dû à une pluie de particules de glace provenant des anneaux et tombant sur l'atmosphère de la planète. En outre, ces "précipitations" pourraient être dues à l’impact de micrométéorites, au bombardement des particules par le vent solaire, au rayonnement ultraviolet ou à des forces électromagnétiques qui attirent les poussières chargées électriquement.Une fois éjectées des anneaux, ces particules tombent simplement sur Saturne, produisant un processus d’accrétion convertissant l’énergie potentielle traditionnelle en chaleur. Un phénomène qui intervient lorsqu’elles entrent en collision avec les couches hautes de l’atmosphère de la planète.Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont analysé des données provenant du télescope spatial Hubble, de la sonde Cassini, des vaisseaux spatiaux Voyager 1 et Voyager 2 et du télescope spatial International Ultraviolet Explorer.

