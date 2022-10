https://fr.sputniknews.africa/20221009/la-vie-pourrait-exister-sur-un-satellite-de-saturne-selon-une-etude-1056448953.html

La vie pourrait exister sur un satellite de Saturne, selon une étude

La vie pourrait exister sur un satellite de Saturne, selon une étude

Encelade, satellite de Saturne, pourrait être habitable, selon une nouvelle étude de chercheurs internationaux. Leurs observations et modélisations suggèrent... 09.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-09T22:59+0200

2022-10-09T22:59+0200

2022-10-09T23:05+0200

vie

saturne

satellite

étude

chercheurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1056448799_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d883164c8beabba0764ac44792a408ef.jpg

Une équipe internationale de chercheurs a découvert de nouveaux indices en faveur de l’hypothèse d’habitabilité d’un satellite de Saturne, indique l’agence Chine nouvelle.Baptisé Encelade, ce corps céleste est susceptible d’être riche en phosphore, élément chimique essentiel au développement de la vie, suggèrent les scientifiques.Il peut être présent dans l’océan recouvert d’une épaisse coquille de glace qui possède déjà d’autres éléments importants. Après avoir fait plusieurs observations, les chercheurs ont effectué quelques modélisations leur ayant permis d’établir cette hypothèse.Dans un tel "bouillon", il faudrait environ 100.000 ans pour que le phosphore des roches se dissolvedans l’océan d’Encelade, explique-t-il.Pourquoi le phosphore est-il si important?Sur Terre, il y a un composant de base pour la construction de l’ADN et de l’ARN. De plus, il entre également dans la composition de diverses molécules énergétiques, des membranes cellulaires, des os et des dents. Quant aux organismes plus simples, il est très présent chez le plancton.Les chercheurs ont déjà retrouvé cinq éléments de base de la vie sur Encelade: le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène et le soufre. Bien que la présence de phosphore n'ait pas encore été explicitement prouvée, cette étude donne une référence scientifique pour l'exploration future d’une potentielle vie sur la lune Encelade de Saturne.Elle a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

saturne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vie, saturne, satellite, étude, chercheurs