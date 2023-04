https://fr.sputniknews.africa/20230403/les-troupes-aeroportees-russes-recoivent-pour-la-1ere-fois-des-lance-roquettes-solntsepek--video-1058387197.html

Les troupes aéroportées russes reçoivent pour la 1ère fois des lance-roquettes Solntsepek – vidéo

Les troupes aéroportées russes reçoivent pour la 1ère fois des lance-roquettes Solntsepek – vidéo

Les unités des troupes aéroportées déployées dans la zone de l’opération spéciale sont désormais renforcées par des systèmes de lance-roquettes multiples... 03.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-03T09:25+0200

2023-04-03T09:25+0200

2023-04-03T09:25+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

tos-1a solntsepek

opération militaire

ministère russe de la défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/03/1058387035_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ddd8750634aa65bcbd8536631382b00.jpg

Pour la première fois de leur histoire, les forces aéroportées russes ont reçu des systèmes de lance-roquettes multiples TOS-1A Solntsepek, selon le ministère de la Défense. La cérémonie de transfert de ces armements s'est déroulée dans la région russe de Saratov.Un colonel des forces concernées a noté que ces armes "n’avaient pas d’équivalent dans les arsenaux de l’Occident collectif" et constituaient "un outil de panique" pour les ennemis.Les TOS-1A Solntsepek ont déjà donné de bons résultats dans la destruction de bastions fortifiés.Le ministère russe de la Défense a également relayé des images de l'utilisation de ces armes dans la zone de l'opération spéciale en Ukraine.Sur les images, les militaires russes préparent les véhicules pour les frappes, les envoient à une position de tir et ouvrent le feu en ciblant les positions ennemies.Ce système de lance-roquettes multiple est conçu pour détruire des véhicules légèrement blindés, des bâtiments, des fortifications et les effectifs ennemis qui se trouvent à une distance pouvant aller jusqu'à six kilomètres.Les tirs sont effectués à l'aide des derniers logiciels de référencement topogéodésique. Il est impossible de se cacher des frappes de ces armes, même dans les tranchées.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, tos-1a solntsepek, opération militaire, ministère russe de la défense