Un lance-roquettes multiple russe Solntsepek frappe des cibles ukrainiennes dans le Donbass - vidéo

Des militaires russes ont détruit des positions des troupes ukrainiennes avec un système de lance-roquettes multiple Solntsepek, montre une vidéo mise à la disposition de Sputnik.Sur les images, on voit le travail de l’unité TOS-1A Solntsepek sur l’axe d’Avdeïevka, à proximité de la ville de Donetsk.Les tirs ont été effectués avec le soutien d’un lance-roquettes multiple BM-21 Grad. Des postes de tir et des lieux de déploiement de troupes ukrainiens ont ainsi été visés.Situation sur l’axe d’AvdeïevkaAvdeïevka est l'un des principaux bastions en république populaire de Donetsk (RPD). De là, les forces ukrainiennes bombardent constamment les bâtiments résidentiels de la région. Les troupes de Kiev disposent de voies de ravitaillement et le commandement peut ainsi y envoyer des renforts, expliquait plus tôt Denis Pouchiline, le chef par intérim de la RPD.Entretemps, toutes les conditions préalables à la mise en place d'un encerclement opérationnel de la localité par l’armée russe ont été réunies, a déclaré le 24 mars, Ian Gagine, conseiller de M.Pouchiline.

