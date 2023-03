https://fr.sputniknews.africa/20230326/des-mercenaires-etrangers-aneantis-par-une-frappe-russe-dans-le-donbass--video-1058325696.html

Des mercenaires étrangers anéantis par une frappe russe dans le Donbass – vidéo

L'aviation russe a récemment détruit un groupe de mercenaires étrangers non loin de Donetsk. Une vidéo filmée après le raid, et mise à la disposition de... 26.03.2023, Sputnik Afrique

Une vidéo montrant un bastion des forces ukrainiennes entièrement détruit par une frappe aérienne russe a été filmée par un commando russe sur l’axe d'Avdeïevka, à proximité de Donetsk. On y voit les uniformes des soldats ukrainiens et des combattants étrangers. La vidéo montre des écussons en forme de drapeau polonais et un chevron avec l’étendard géorgien et l'inscription de La Légion nationale de Géorgie.En 2022, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova avait déclaré que plus de 8.000 mercenaires de plus de 60 pays étaient arrivés en Ukraine, et ce malgré le fait que le mercenariat est interdit et poursuivi au pénal dans de nombreux États.Situation sur l’axe d’AvdeïevkaToutes les conditions préalables à la mise en place d'un encerclement opérationnel d'Avdeïevka sont réunies, avait déclaré le 24 mars, Ian Gagine, conseiller du chef par intérim de la république populaire de Donetsk (RPD).La semaine dernière, Denis Pouchiline, le chef par intérim de la RPD, avait déclaré que les unités russes poursuivaient leur offensive sur Avdeïevka. Il avait noté que les troupes ukrainiennes disposaient toujours de routes de ravitaillement et que leur commandement pouvait y envoyer des renforts.Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’Occident fournit de l’aide financière, matérielle mais aussi du renfort humain à l’Ukraine.Avdeïevka est l'un des principaux bastions sur le territoire de la république populaire de Donetsk. De là, les forces armées ukrainiennes bombardent constamment les bâtiments résidentiels de la région.

