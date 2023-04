https://fr.sputniknews.africa/20230403/la-guerre-hybride-sera-la-strategie-us-pour-la-prochaine-decennie-selon-un-rapport-du-pentagone-1058393957.html

La guerre hybride sera la stratégie US pour la prochaine décennie, selon un rapport du Pentagone

La guerre hybride sera la stratégie US pour la prochaine décennie, selon un rapport du Pentagone

Les principes d'un nouveau type de conflits ont été définis par le Pentagone. Les pays africains doivent veiller à ce que leurs vulnérabilités ne soient pas... 03.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-03T17:10+0200

2023-04-03T17:10+0200

2023-04-03T17:10+0200

afrique en marche

podcasts

guerre hybride

pentagone

mark milley

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/03/1058392906_0:153:2652:1645_1920x0_80_0_0_e02206b4376dff90884602f92a5c2da6.jpg

La guerre hybride sera la stratégie US pour la prochaine décennie, selon un rapport du Pentagone Les principes d'un nouveau type de conflits ont été définis par le Pentagone. Les pays africains doivent veiller à ce que leurs vulnérabilités ne soient pas «utilisées comme des points d’appui pour des stratégies de guerres hybrides qui ne manqueront pas de les cibler», avertit dans L’Afrique en marche Alexeï Soloviev, enseignant-chercheur russe.

L’État-Major interarmées des États-Unis a publié le 10 février 2023 sa doctrine du "Concept commun de la compétition stratégique". Ce document, préfacé et signé par le plus haut gradé de l’armée américaine, le général Mark Milley, décline la stratégie et les moyens de guerre hybride, dont la force militaire n’est qu’une partie du dispositif. Cette guerre devrait être déployée par une force combinée interarmées afin d’assurer les intérêts vitaux des États-Unis et pérenniser leur suprématie stratégique sur tous leurs concurrents.Et d’ajouter que "les États-Unis n’ont gagné aucune de leurs guerres après 1945: Corée, Vietnam, Kosovo, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie et autres. Actuellement, ils se sont lancés avec leurs alliés en Ukraine contre la Russie, tout en faisant augmenter la pression militaire contre la Chine sur la question de Taïwan. Le tout dans un contexte mondial où leur domination est plus que jamais contestée par la majorité des pays du monde. C’est ainsi, étant conscients qu’ils n’auront jamais les moyens aussi bien humains que matériels de mener la guerre sur plusieurs fronts à la fois, que les stratèges du Pentagone ont mis sur pied cette nouvelle doctrine de la guerre hybride".L'idée de base de ce concept est que, dans l’environnement international actuel, la concurrence stratégique doit être comprise et menée comme un ensemble complexe d'interactions. La force conjointe interarmées pourrait créer des opportunités concurrentielles en utilisant les capacités militaires pour sonder de manière proactive les systèmes adverses et identifier leurs vulnérabilités. La concurrence serait donc déplacée vers des domaines où les États-Unis peuvent utiliser leurs avantages, leur effet de levier et leur initiative. Et si nécessaire, appliquer la force militaire pour obtenir les résultats stratégiques escomptés.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

podcasts, guerre hybride, pentagone, mark milley, afrique, аудио