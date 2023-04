https://fr.sputniknews.africa/20230402/lavrov-sest-entretenu-avec-blinken-au-telephone-1058383837.html

Sergueï Lavrov s'est entretenu avec Antony Blinken au téléphone

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a téléphoné à son homologue russe Sergueï Lavrov, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères. 02.04.2023, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov vient de s'entretenir au téléphone avec le secrétaire d'État US Antony Blinken, a fait savoir la diplomatie russe ce dimanche 2 avril.Selon la partie russe, les deux ministres ont notamment évoqué la récente arrestation du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich dans l'Oural russe. M.Lavrov a ainsi déclaré à son homologue US que l'intéressé "essayait d'obtenir des informations relevant du secret d'État".Le ministre russe a également qualifié d'"inacceptables" les tentatives "de Washington et des médias occidentaux" en vue de "conférer un caractère politique à cette affaire".Pour sa part, Antony Blinken a demandé à Moscou la "libération immédiate" de M.Gershkovich mais aussi de l'Américano-Britannique Paul Whelan, condamné en Russie à 16 ans de prison pour espionnage, a indiqué le département d'État.Toujours d'après les Américains, MM Blinken et Lavrov ont d'ailleurs discuté de la mise en place de "conditions favorables à la poursuite du travail des missions diplomatiques des États-Unis et de la Fédération de Russie".

