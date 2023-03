https://fr.sputniknews.africa/20230330/un-journaliste-americain-arrete-en-russie-pour-espionnage-1058360814.html

Un journaliste américain arrêté en Russie pour espionnage

Un journaliste américain arrêté en Russie pour espionnage

Le journaliste américain Evan Gershkovich du quotidien The Wall Street Journal a été arrêté pour "espionnage" en Russie. Un tribunal de Moscou vient de le... 30.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-30T14:48+0200

2023-03-30T14:48+0200

2023-03-30T15:20+0200

journalistes

journalisme

russie

wall street journal

arrestation

justice

espionnage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/12/1045367550_0:668:2048:1820_1920x0_80_0_0_c83e23c3fd1eb7289b18f287e28ec2a8.jpg

Un tribunal de Moscou a mis en détention Evan Gershkovich, journaliste américain du quotidien The Wall Street Journal (WSJ), arrêté pour "espionnage", a annoncé le service de presse de l'instance.M.Gershkovich avait été arrêté à Ekaterinbourg, dans l'Oural. Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a déclaré ce jeudi 30 mars avoir "déjoué l'activité illégale du correspondant accrédité (...) du bureau moscovite du journal américain The Wall Street Journal, le citoyen des États-Unis Evan Gershkovich".Pris "en flagrant délit"Selon le Kremlin, le journaliste avait été pris "en flagrant délit".Le reporter est soupçonné d'avoir espionné "au profit des États-Unis" et de collecter des informations "sur une entreprise du complexe militaro-industriel" russe, selon un communiqué du FSB.Evan Gershkovich, 31 ans, avait aussi été correspondant du journal en langue anglaise Moscow Times et de l'AFP à Moscou. Il a rejoint le Wall Street Journal en 2022. Dans un communiqué, cette dernière édition s'est dite "profondément préoccupée pour la sécurité" de son employé.Le chef d'accusation avancé contre le journaliste est passible de 10 à 20 ans de prison, en vertu de l'article 276 du code pénal russe.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

journalistes, journalisme, russie, wall street journal, arrestation, justice, espionnage