https://fr.sputniknews.africa/20230401/sabotage-des-nord-stream-le-mozambique-prend-position-sur-la-resolution-russe-1058375671.html

Sabotage des Nord Stream: le Mozambique prend position sur la résolution russe

Sabotage des Nord Stream: le Mozambique prend position sur la résolution russe

Malgré son abstention lors du vote au Conseil de sécurité de l’Onu, le Mozambique soutient l'enquête sur le sabotage des Nord Stream avancée par la Russie... 01.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-01T13:15+0200

2023-04-01T13:15+0200

2023-04-01T13:58+0200

nord stream

mozambique

maputo

conseil de sécurité de l'onu

onu

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/0b/1045718824_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cc5bfaea48b2388dbdd98fe708f1f25.jpg

Le représentant permanent du Mozambique auprès des Nations unies a expliqué la logique de son pays après que celui-ci s’est abstenu au vote de la résolution russe concernant l’enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream.Le Mozambique serait "favorable" à une telle enquête, mais "cela n'aurait eu aucun sens pour notre propre peuple et pour notre gouvernement que nous votions pour ou contre".Il précise que son pays n’est évidemment pas pour la destruction d’infrastructures.Sur 15 pays membres du Conseil de sécurité, le 27 mars, seulement trois, soit la Chine, la Russie et le Brésil, ont voté pour la résolution proposée par la Russie. Tous les autres, dont le Mozambique, se sont abstenus.Les diplomates russes "surperformeront"Alors que le Mozambique a terminé sa présidence du mois de mars au Conseil de sécurité des Nations unies, Pedro Comissario Afonso a félicité son successeur, la Russie. Elle assurera sa présidence durant le mois d’avril.Le représentant mozambicain a mis en relief les relations historiques entre son pays et la Russie. Maputo n’oubliera pas le soutien russe lors de sa lutte de libération, a-t-il insisté.Et d’ajouter que le Mozambique entretient de bonnes relations avec toutes les républiques post-soviétiques, y compris l'Ukraine.

mozambique

maputo

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nord stream, mozambique, maputo, conseil de sécurité de l'onu, onu, russie