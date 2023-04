https://fr.sputniknews.africa/20230401/le-metropolite-de-la-laure-des-grottes-force-de-quitter-lhopital-pour-comparaitre-devant-la-justice-1058377682.html

Le métropolite de la laure des Grottes forcé de quitter l'hôpital pour comparaître devant la justice

Le métropolite Pavel, à la tête de la laure des Grottes de Kiev, a été déféré devant un tribunal de la capitale ukrainienne depuis un hôpital où il était... 01.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-01T17:39+0200

2023-04-01T17:39+0200

2023-04-01T18:59+0200

laure des grottes de kiev (monastère)

ukraine

justice

kiev

La justice ukrainienne a pris la décision de déférer le métropolite Pavel, supérieur de la laure des Grottes de Kiev, devant un tribunal ce samedi 1er avril. Plus tôt dans la journée, le religieux avait été hospitalisé.Au terme de l'audience, le juge a assigné le métropolite à résidence pour un délai de 60 jours et lui a interdit d'utiliser les réseaux sociaux.Auparavant, Pavel a été inculpé par le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) pour '"incitation à la haine religieuse" et "justification de l'agression russe".L'Église orthodoxe russe avait dénoncé ces accusations comme étant "inventées de toute pièce", y voyant "une poursuite, hélas, logique de l'arbitraire commis aujourd’hui par les autorités ukrainiennes", selon Vladimir Legoïda, chef du département des relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou.Conflit autour du monastèreLa laure des Grottes de Kiev est l'un des plus célèbres monastères d'Ukraine. Depuis plus de 300 ans, l'Église orthodoxe ukrainienne dépendait du patriarcat de Moscou, auquel une partie des fidèles ukrainiens veulent rester attachés. En 2018, les autorités ukrainiennes ont décidé de créer une Église orthodoxe ukrainienne indépendante, rivale de la canonique, sous l'autorité et avec l'aide du patriarcat de Constantinople.Les moines ont été sommés par les autorités de quitter la laure avant le 29 mars. Kiev a promis de proposer aux moines de passer sous les auspices de la nouvelle Église, considérée comme schismatique par le patriarcat de Moscou.

