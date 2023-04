La raison de la visite de Kamala Harris en Zambie remise en question par un chef de l’opposition

https://fr.sputniknews.africa/20230401/la-raison-de-la-visite-de-kamala-harris-en-zambie-remise-en-question-par-un-chef-de-lopposition-1058375365.html

Le chef de file du principal parti zambien de l’opposition a calculé le temps que la vice-Présidente des États-Unis a réservé pour son programme en Zambie... 01.04.2023, Sputnik Afrique

La visite de la vice-Présidente américaine Kamala Harris en Zambie a suscité des interrogations, et notamment celles du président du Parti socialiste du pays, Fred M’membe, qui peine à comprendre le sens de ce déplacement."La vice-Présidente des États-Unis, Kamala Harris, passera cet après-midi 15 minutes dans un entretien bilatéral 1+2 et 20 minutes dans un entretien bilatéral 1+11 avec le Président Hakainde Hichilema", a-t-il écrit vendredi 31 mars sur les réseaux sociaux.Il y a additionné les 40 minutes qu’elle passerait à l’Assemblée nationale, un quart d’heure de conférence de presse, puis 10 minutes à prendre des photos et 5 minutes à signer le livre d’or, ainsi qu’une demi-heure environ réservée pour les événements de ce 1er avril pour dresser des "conclusions pessimistes"."C'est presque tout ce qu’il y aura avec l'État zambien et les affaires du gouvernement", a-t-il déploré.M.M’membe a rappelé que la vice-Présidente était arrivée en Zambie après le Sommet de la démocratie.Un "pays d’assassins"Cet événement organisé par les États-Unis, "un pays qui a renversé tant de gouvernements et qui a conduit tant de coups d’État en Afrique et ailleurs", n’est pas resté lui non plus sans réaction de la part de Fred M’membe.Car Kamala Harris représente ce même pays "qui a tué tant de nos leaders".Le fait qu’un pays "basé sur la force brutale, sur l'asservissement d'autres êtres humains, sur l'humiliation et l’exploitation des Africains, viendra aujourd'hui nous enseigner la démocratie" a révolté M.M’membe.

