Piraterie et terrorisme: "une pieuvre qui doit être combattue globalement", pour un ex-ambassadeur

Piraterie et terrorisme: "une pieuvre qui doit être combattue globalement", pour un ex-ambassadeur

Un pétrolier danois a été attaqué dans le Golfe de Guinée et une partie de l'équipage a été kidnappée, selon l'armateur. Pour Sputnik Afrique, Sergueï... 31.03.2023

Un pétrolier danois a été attaqué dans le Golfe de Guinée et une partie de l'équipage a été kidnappée, selon l'armateur. Pour Sputnik Afrique, Sergueï Nenachev, ex-ambassadeur russe en RDC et en Angola, se penche sur les racines de la piraterie au large des côtes africaines et sur les moyens de la combattre.

Le terreau de la piraterie "est dans la situation socio-économique défavorable de certains pays côtiers et dans les États qui n'ont pas accès à la mer", estime Sergueï Nenachev, ex-ambassadeur russe en RDC et en Angola, expert des défis et menaces modernes en Afrique à l'Institut d'études africaines de l'Académie russe des Sciences. "Et les facteurs contribuant au développement de la piraterie sont les conflits armés ethno-confessionnels sur le continent africain, le terrorisme, l'équipement insuffisant des forces navales, le cadre juridique insuffisant, la coordination insuffisante des services de maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, malheureusement, la corruption est aussi un vivier".Moscou a déjà déclaré qu'elle augmentait l'aide financière aux États côtiers du Golfe de Guinée. Et la marine russe a prouvé à plusieurs reprises son efficacité dans la lutte contre la piraterie. Cependant, ces dernières années, l'Occident tente d'écarter la Russie de l'action collective dans ce domaine.Retrouvez également dans ce numéro:- Jacques Marie Bourget, journaliste d'investigation français, sur les nouvelles révélations de Seymour Hersh sur l'explosion des gazoducs Nord Stream- Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe, sur l'adhésion de la Finlande à l'Otan- Eliane Kambu, experte environnementaliste congolaise, sur les enjeux écologiques à venir du continent africain.Dans notre revue d'actu, les sujets suivants seront abordés:- Vladimir Poutine a approuvé un nouveau concept de politique étrangère pour la Russie- le Zimbabwe s'oppose aux sanctions antirusses- Moscou est prête à fournir des hélicoptères aux services médicaux sud-africains.

