https://fr.sputniknews.africa/20230329/moscou-le-terrorisme-en-afrique-de-louest-a-augmente-sur-fond-doperations-occidentales-1058354941.html

Moscou: le terrorisme en Afrique de l'Ouest a augmenté sur fond d’opérations occidentales

Moscou: le terrorisme en Afrique de l'Ouest a augmenté sur fond d’opérations occidentales

Le terrorisme n’a cessé de s’accroître en Afrique occidentale et au Sahel, malgré plusieurs opérations occidentales, selon le représentant de la Russie auprès... 29.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-29T20:33+0200

2023-03-29T20:33+0200

2023-03-29T20:33+0200

russie

afrique subsaharienne

afrique de l'ouest

occident

terrorisme

sahel

vassili nebenzia

libye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0d/1057260279_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f774b8d26a675774a314095852035038.jpg

Les pays africains ont le droit de choisir avec qui coopérer dans le domaine de la sécurité, surtout après l'échec des pays occidentaux à assurer la stabilité dans la région, a déclaré le 28 mars Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies.Pour le diplomate, nul n’est censé ignorer que le terrorisme a pris de l’ampleur au Sahel, se répercutant même sur les États côtiers d'Afrique de l'Ouest après l’intervention militaire de l’Occident en Libye.M.Nebenzia assure que Moscou reconnaît qu'une attention accrue doit être accordée à l'identification et à l'éradication des causes du terrorisme.La Russie voit que des forces extérieures tentent "de diviser les États de la région en faisant du deux poids deux mesures, prétextant que certains pays méritent plus une assistance dans la lutte contre les menaces terroristes que d'autres".Les contingents étrangers ne font que repousser les terroristes "jusqu’à la frontière", pour laisser ensuite les pays africains se débrouiller tout seuls. Cette tactique de rejeter les extrémistes vers le territoire du Mali et du Burkina Faso est inacceptable, a conclu le représentant russe auprès de l'Onu.

russie

afrique subsaharienne

afrique de l'ouest

occident

sahel

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique subsaharienne, afrique de l'ouest, occident, terrorisme, sahel, vassili nebenzia, libye