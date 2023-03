https://fr.sputniknews.africa/20230331/le-missile-balistique-intercontinental-russe-iars-quest-ce-que-cest-1058370096.html

Le missile balistique intercontinental russe Iars: qu'est-ce que c'est?

Cette semaine, la Russie a lancé un exercice de commandement et d'état-major de ses forces de missiles stratégiques en Sibérie, qui implique l'une des armes...

Que représentent les missiles Iars déployés lors de l'exercice en cours en Sibérie, et qui constituent actuellement une grande partie de l'arsenal de missiles stratégiques de la Russie? Quels dégâts peuvent-ils causer?Le missile Iars RS-24Le RS-24 Iars est un missile balistique intercontinental à trois étages à propergol solide, fabriqué par l'usine de Votkinsk, un pilier des forces de missiles stratégiques terrestres de la Russie.Que signifie Iars en russe?Le nom Iars est un acronyme en russe pour "missile de dissuasion nucléaire" ("Iadernaya Raketa Sderzhivaniya).Quelles sont les capacités du missile?Le missile mesure 17,8 mètres de long et pèse 46 tonnes. Il peut être lancé à partir d'un silo ou d'un lanceur mobile et porte une charge utile de plusieurs ogives pouvant être configurées indépendamment, ce qui lui permet de frapper plusieurs cibles simultanément.Ces deux types de missiles Iars posent un défi unique à un ennemi qui pourrait tenter de les détruire avant le lancement. En effet, alors qu'un Iars placé dans un silo est beaucoup moins vulnérable à une frappe de missile de croisière qu'une unité mobile, celle-ci est beaucoup plus difficile à détecter, en raison de sa capacité à rester en mouvement et à se cacher.Les Iars sont également conçus pour pénétrer les défenses antimissiles balistiques ennemies. Cela doit assurer que l'ogive nucléaire qu'il porte atteigne sa destination.Quelle est la portée des Iars?Un Iars peut atteindre des cibles éloignées d'au moins 10.000 kilomètres, bien que certains rapports suggèrent que sa portée s'étend jusqu'à 12.000 kilomètres.Quelle est sa puissance?La puissance de chacune des ogives de Iars guidées indépendamment (concernant précisément le modèle Iars-S) est estimée à environ 500 kilotonnes. Cela suffirait pour anéantir une petite ville.Quand le missile Iars est-il apparu en Russie?La date du début du développement du missile, de même d’ailleurs que celle de son achèvement, n'a jamais été révélée. Le premier essai a été effectué en mai 2007; le premier lanceur de missiles Iars a été mis en dotation par les forces armées russes en 2009.Un Iars a-t-il jamais été utilisé?Depuis sa mise en dotation jusqu’à ce jour, aucun missile Iars n'a encore été lancé sur des cibles réelles.

