https://fr.sputniknews.africa/20230331/ce-que-la-france-devrait-faire-pour-retrouver-son-ancienne-influence-en-afrique-1058370479.html

Ce que la France devrait faire pour retrouver son ancienne influence en Afrique

Ce que la France devrait faire pour retrouver son ancienne influence en Afrique

Pour retrouver son ancienne influence en Afrique, la France devrait abandonner ses ambitions impérialistes et ne pas accuser d’autres pays de sa perte de... 31.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-31T16:32+0200

2023-03-31T16:32+0200

2023-03-31T16:32+0200

russie

france

afrique

oleg ozerov

néo-colonialisme

influence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0c/1056797394_0:234:1280:954_1920x0_80_0_0_bff81f884ff59fa275931a44ec88235b.jpg

Paris ne doit adresser de reproches qu’à lui-même concernant sa perte d’influence en Afrique et ne pas faire porter le chapeau à d’autres pays, estime l’ambassadeur itinérant et chef du secrétariat de la conférence Russie-Afrique, Oleg Ozerov.Le Quai d’Orsay avait précédemment accusé la Russie de mener une "politique néocoloniale" en Afrique, en réponse à une critique émanant de la diplomatie russe.Perte de positions depuis les années 1990Selon lui, ce que nous observons à l’heure actuelle n’est peut-être pas "un accord final, mais la poursuite des processus en cours depuis la fin du XXe siècle"."En France, la propagande bat son plein. La Russie est accusée d’être coupable de la perte de positions [par la France, ndlr] en Afrique. En réalité, il s’agit d’une tentative de se défausser. La France a commencé à perdre ses positions en Afrique depuis très longtemps, depuis la fin des années 1990. La France a alors commencé à réduire sa présence, à la modifier et à se concentrer sur certains pays. Cela, suite à la perte par la France de son rôle, de son influence, de son poids et de son prestige", a analysé le diplomate.Il a rappelé que Paris avait joué un rôle majeur dans la destruction de la Libye, ce qui avait ouvert l’accès au Sahel à des hordes d’extrémistes et de terroristes, déstabilisant la situation.Entrée en force de la RussieM.Ozerov a indiqué que la France n’était pas parvenue à maîtriser la situation et qu’alors les pays de la région s’étaient vus obligés de s’adresser à la Russie.En ce qui concerne la tournée africaine d’Emmanuel Macron, entreprise début mars afin de redorer le blason de son pays sur le continent noir, elle a tourné au fiasco. Selon le site marocain d’information Médias 24, tout indique qu’il n’a pas obtenu le résultat escompté.

russie

france

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, france, afrique, oleg ozerov, néo-colonialisme, influence