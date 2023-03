https://fr.sputniknews.africa/20230330/des-problemes-logistiques-empechent-le-liban-de-recevoir-du-ble-et-du-carburant-russes-1058358861.html

Des problèmes logistiques empêchent le Liban de recevoir du blé et du carburant russes

Des problèmes logistiques empêchent le Liban de recevoir du blé et du carburant russes

Moscou met en place un schéma logistique pour livrer au Liban 25.000 tonnes de blé et 10.000 tonnes de carburant, selon l’ambassadeur libanais en Russie. 30.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-30T09:05+0200

2023-03-30T09:05+0200

2023-03-30T09:05+0200

international

liban

russie

céréales

carburant

livraisons

logistique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057245126_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d13de567e2bd6d5806309050ceec191.jpg

Le Liban attend une prochaine livraison de blé et de carburant russes. Elle aura lieu aussitôt après la mise en place d’une chaîne logistique, relate l’ambassadeur libanais à Moscou Chaouki Bou Nassar.En novembre 2022, le ministre des Transports par intérim Ali Hamiyé avait déclaré à Sputnik que le Liban attendait une livraison gratuite de 25.000 tonnes de blé et 10.000 tonnes de carburant depuis la Russie. Il avait indiqué que les délais seraient définis plus tard."M.Poutine a signé l’ordre de fournir au Liban 25.000 tonne de céréales et 10.000 tonnes de carburant. La question politique est déjà réglée. Nous attendons [l’envoi, ndlr] du côté russe", a ajouté le diplomate.Un pays en criseDepuis plus de trois ans le Liban traverse une profonde crise économique et financière allant de pair avec des tensions politiques et sociales. Sur fond de crise, le système bancaire a été pratiquement paralysé, la monnaie nationale s’est dépréciée de plus de 20 fois par rapport au dollar. Plus de 70% de la population vivent au-dessous du seuil de pauvreté.Début février, l’ambassadeur russe à Beyrouth Alexandre Roudakov a fait savoir qu’"à ce stade, la coordination technique du transfert de ces produits est en cours .

liban

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, liban, russie, céréales, carburant, livraisons, logistique