https://fr.sputniknews.africa/20230329/reforme-du-cs-de-lonu-lafrique-devrait-normalement-etre-representee-par-2-a-5-pays-1058353108.html

Réforme du CS de l’Onu: "L’Afrique devrait normalement être représentée par 2 à 5 pays"

Réforme du CS de l’Onu: "L’Afrique devrait normalement être représentée par 2 à 5 pays"

La seconde guerre du Golfe "était un crime contre le peuple irakien", affirme à L’Afrique en marche Abdelkader Soufi, chercheur en géopolitique et politiques... 29.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-29T17:38+0200

2023-03-29T17:38+0200

2023-03-29T17:40+0200

afrique en marche

podcasts

irak

guerre

droit international

onu

conseil de sécurité de l'onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/1d/1058352854_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_83f62d0214cbd5d517f6bb996f99e94b.jpg

Réforme du CS de l’Onu: «L’Afrique devrait normalement être représentée par 2 à 5 pays» La seconde guerre du Golfe «était un crime contre le peuple irakien», affirme à L’Afrique en marche Abdelkader Soufi, chercheur en géopolitique et politiques de Défense. Les Nations unies n'ont pas soutenu l'invasion, mais n'ont pas pu l'empêcher non plus. Comme il y a 20 ans, la question de la nécessité de réformer l’Onu se pose aujourd'hui.

Le 9 avril prochain marquera le 20e anniversaire de la chute de Bagdad, résultat de la guerre lancée contre l'Irak par les États-Unis et le Royaume-Uni. Durant les dix années d’occupation brutale du pays par les troupes américaines et leurs alliées, plus d'un million d’Irakiens ont été tués. En effet, cette invasion a engendré une guerre civile, des millions de personnes déplacées et démunies et un terrorisme qui a englouti tout le Moyen-Orient, débordant également vers de vastes pans de l'Afrique et de l'Asie.Et d’ajouter qu’il est "bien entendu que les accusations anglo-américaines contre l’Irak concernant sa détention d’armes de destruction massive et de ses présumés lien avec Al-Qaïda* étaient complètement fausses, et ce de l’aveu des services de renseignement américains eux-mêmes à l’époque. Avec le recul, 20 ans plus tard, il est tout à fait évident que cette guerre était un crime contre le peuple irakien, dont les auteurs auraient dû être jugés dans un tribunal de justice international. Ceci est vrai d’autant plus que le Président George W.Bush et son administration ainsi que Tony Blair ont décidé cette guerre en faisant fi de l’avis de l’Assemblée générale des Nations unies et de son Conseil de sécurité qui a voté contre cette intervention militaire en Irak, en violation du droit international et de la charte de l’Onu".Dans le contexte d'un monde multipolaire émergent, M.Soufi estime qu’il est "plus que jamais temps de réformer l’Onu et le Conseil de sécurité, dont le fonctionnement hérité de la fin de la Seconde guerre mondiale est complètement obsolète". "Il faut élargir le nombre de pays membres permanents du Conseil de sécurité", affirme-t-il, précisant que "l’Afrique devrait normalement être représentée par deux à cinq pays". Cependant Abdelkader Soufi ne partage pas l'approche américaine de cette réforme: en acceptant d'élargir le Conseil de sécurité, les États-Unis demandent que le droit de veto soit limité, voire supprimé. "Avoir des sièges permanents au sein de l'Onu, c'est bien, mais sans droit de veto, ça n'a aucun sens", conclut-il.*Organisation terroriste interdite en Russie.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

irak

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

podcasts, irak, guerre, droit international, onu, conseil de sécurité de l'onu, аудио