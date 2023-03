https://fr.sputniknews.africa/20230329/poutine-non-satisfait-par-linitiative-cerealiere-erdogan-en-parle-1058356543.html

Poutine non satisfait par l’initiative céréalière, Erdogan en parle

Les pays plus vulnérables, dont ceux d’Afrique ne bénéficient pas comme il faut de l’accord céréalier en raison du non-respect de l’accord par l’Occident. Le... 29.03.2023, Sputnik Afrique

Le Président turc a rappelé ce mercredi 29 mars que son homologue russe n’était pas satisfait du quota des céréales reçu par les pays africains au profit des pays européens dans le cadre de l’Initiative céréalière d’Instanbul.Selon Erdogan, un certain nombre de points dans la mise en œuvre de l'accord céréalier n'ont pas été correctement remplis.Accord céréalierSignée en juillet 2022 par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu à Istanbul, l’initiative céréalière permet de faciliter les expéditions de blé ukrainien, mais aussi le déblocage des exportations russes d’engrais et de denrées alimentaires. Moscou a à plusieurs fois souligné que cette condition particulière n'était pas remplie, malgré les assurances de l'Onu.L’accord céréalier a été prolongé à deux reprises et doit expirer le 18 mai. Vladimir Poutine a récemment promis de livrer gratuitement des céréales russes en Afrique si l’accord n’était pas prolongé.

