La Russie et le Nicaragua signent un accord sur le nucléaire civil



29.03.2023

Les gouvernements russe et nicaraguayen ont officialisé ce mercredi 29 mars un accord de partenariat dans le nucléaire civil. Le document a été signé par Alexeï Likhatchev, PDG de la société russe de l’énergie atomique (Rosatom), et Denis Moncada, ministre nicaraguayen des Affaires étrangères, a annoncé de Rosatom.La Russie aidera le Nicaragua à réaliser des projets prévoyant l’utilisation des technologies nucléaires à des fins pacifiques: dans la médecine, la recherche scientifique et l’agriculture. Il s’agit de projets tels que le Centre de médecine nucléaire, un centre d'irradiation polyvalent et une installation pouvant être utilisée à des fins d'enseignement et de recherche, précise le chef de Rosatom.Nucléaire civil russe à l’étrangerLe groupe Rosatom a déjà des liens de partenariat avec de nombreux pays, y compris africains. Oleg Ozerov, chef du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique a déclaré ce 29 mars que la Russie avait beaucoup à offrir à l'Afrique dans le domaine de l'énergie nucléaire. Vladimir Poutine avait récemment promis d’aider les pays africains en matière de production d’énergie.A la fin de 2022, le PDG de Rosatom Likhatchev avait annoncé que la société négociait la construction de centrales dans une dizaine de pays. Trois ou quatre pays seraient déjà prêt à conclure des accords intergouvernementaux avec Moscou.

