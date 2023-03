https://fr.sputniknews.africa/20230328/les-lions-de-latlas-victimes-de-racisme-en-plein-ramadan-en-espagne-la-police-se-mele-1058344885.html

Les Lions de l’Atlas victimes de racisme en plein ramadan en Espagne, la police se mêle

Présente en Espagne où elle doit disputer un match amical, l’équipe marocaine de football a été victime de racisme en plein Ramadan dans l’hôtel dans lequel... 28.03.2023, Sputnik Afrique

Un scandale raciste impliquant l’équipe de football du Maroc a éclaté en Espagne après qu’un employé de l’hôtel 5 étoiles où séjournent les joueurs, a publié des photos avec des commentaires haineux sur Instagram*, relate le site d’information marocain Le 360.Le message initial a plus tard été supprimé, mais les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux provoquant l’indignation des internautes. Selon l’Observateur du Maroc et d’Afrique, des appréciations largement négatives de l'hôtel ont inondé les sites touristiques.Le coupable mis aux arrêtsLe quotidien espagnol précise que la police nationale a arrêté un employé de l'hôtel Eurostars Madrid Tower, un Espagnol âgé de 27 ans. Il risque des poursuites pour crime de haine, poursuit ABC.ABC note que l'employé s'est excusé en ligne avant son arrestation.Les excuses de la direction de l’hôtelSelon Le360, la plainte a été déposée par la direction de l'établissement suite au post raciste de leur employé.Cette polémique intervient après que le Maroc s'est joint à l'Espagne et au Portugal pour présenter leur candidature conjointe à l'organisation de la Coupe du monde 2030. * Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

