Il creuse à mains nues pour sauver des mineurs ensevelis – vidéo

28.03.2023

Des images montrant un homme en train de creuser le sol à mains nues pour sauver des personnes ensevelies sont devenues virales sur les réseaux sociaux. La vidéo a été filmée dans la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo (RDC), affirme la chaîne de télévision britannique BBC.Selon BBC, neuf personnes ont pu sortir saines et sauves d’une mine d’or qui s’était effondrée suite à un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies.La province du Sud-Kivu est parsemée de sites miniers informels, rappelle la BBC.En décembre 2022, une dizaine de personnes ont perdu la vie suite à des éboulements dans deux mines d'or artisanales de l'est de la RDC, selon des responsables locaux et des témoignages d'habitants.

