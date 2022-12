https://fr.sputniknews.africa/20221231/pluies-en-rdc-au-moins-10-morts-dans-deux-mines-dor-artisanales-1057475017.html

Pluies en RDC: au moins 10 morts dans deux mines d'or artisanales

Des pluies torrentielles ont provoqué la mort d'au moins dix personnes dans deux mines d'or artisanales de l'est de la République démocratique du Congo. Les... 31.12.2022, Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

pluie

morts

or

mine

glissement de terrain

inondation

Au moins dix personnes sont mortes dans des éboulements provoqués par des fortes pluies dans deux mines d'or artisanales de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris samedi auprès de responsables locaux.De fortes pluies se sont abattues dans la nuit du 29 au 30 décembre sur une grande partie du territoire enclavé de Fizi, dans la province du Sud-Kivu, selon les témoignages d'habitants.Plusieurs victimes ont été recensées dans deux mines d'or exploitées artisanalement."La plupart des victimes sont des creuseurs (artisanaux) et d'autres personnes qui fréquentent régulièrement" ces deux mines, a-t-il précisé. Selon ce responsable administratif, dans cette région montagneuse, les victimes ont été "surprises par des éboulements" sur un terrain érodé où les rivières surplombant les collines ont débordé.Un responsable de la Croix-Rouge locale, Onesphore Kabandilwa, dont les équipes ont procédé aux enterrements, a confirmé le bilan de 10 morts, indiquant que "les recherches se poursuivent ce samedi 31 décembre pour tenter de retrouver d'autres corps". Mi-décembre, plus de 120 personnes ont péri dans la capitale Kinshasa, dans l'ouest du pays, dans des inondations provoquées par une pluie torrentielle.

