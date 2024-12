https://fr.sputniknews.africa/20241219/en-direct-grande-conference-de-presse-annuelle-de-vladimir-poutine-1069777823.html

En direct: grande conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine

Ce 19 décembre, le Président russe fait le bilan de l’année 2024 lors de sa grande conférence de presse annuelle en parallèle de sa ligne directe avec la... 19.12.2024, Sputnik Afrique

La tradition de tenir chaque année une séance de questions-réponses pour les habitants et une conférence de presse annuelle est vieille de plus de 20 ans. D'habitude, les deux événements se déroulent séparément, mais cette année, tout comme en 2020 et 2023, c'est un événement unique. Le Kremlin le décrit comme "une conférence de presse avec des éléments de la ligne directe".Les citoyens russes ont envoyé plus de 1,5 million de questions au Président. Cette année, les organisateurs de la conférence de presse et de la ligne directe ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle.

