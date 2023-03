https://fr.sputniknews.africa/20230327/les-relations-sino-russes-favorisent-lepanouissement-des-pays-africains-pour-un-expert-de-rca-1058332687.html

Les relations sino-russes favorisent l'épanouissement des pays africains, pour un expert de RCA

Vladimir Poutine a déclaré que Moscou était prêt à utiliser le yuan pour commercer avec les pays africains, tandis que le Burkina Faso plaide en faveur de la... 27.03.2023, Sputnik Afrique

Les relations sino-russes favorisent l'épanouissement des pays africains, pour un expert de RCA Vladimir Poutine a déclaré que Moscou était prêt à utiliser le yuan pour commercer avec les pays africains, tandis que le Burkina Faso plaide en faveur de la création d’une banque russo-africaine. Pour Sputnik Afrique, le Dr Loic Molambo Sambi, économiste centrafricain, fait le point.

"Vu la situation économique et sociale des pays africains et la volonté de ces pays de diversifier leurs partenariats économiques pour ne pas dépendre d’un seul système, qui est le système de Bretton Woods, la création de cette banque commune sera plus avantageuse pour les pays africains qui aspirent à des relations de commerce équitables et un partenariat économique gagnant-gagnant", estime le Dr Loïc Molambo Sambi."Les relations sino-russes favorisent l'épanouissement des pays africains", indique le Dr Sambi. "Surtout si elles permettent à l’Afrique de développer ses projets pour améliorer les conditions de vie de sa population et atteindre son émergence économique".Retrouvez également dans ce numéro:-Le professeur Hamidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé et enseignant chercheur à l’Université Joseph Ki Zerbo, sur la création d’une banque russo-africaine.- Alexandre Mikhaïlov et Modeste Dossou, experts militaires russe et burkinabé, sur l’envoi d’obus à uranium appauvri par la Grande-Bretagne à l’Ukraine- Vladislav Kormishin, footballeur russe, sur son expérience dans le championnat rwandais et sur les qualités de jeu du foot africainDans notre revue d’actu, les sujets suivants seront abordés:-La Russie pourrait rouvrir son ambassade au Burkina Faso-Ouagadougou suspend la diffusion de France 24-La Tanzanie et l’Inde passeront aux devises locales pour commercer-La Finlande lâche du lest sur les engrais russes-La Maison russe à Bangui a organisé une fête pour les orphelins centrafricainsPour en savoir plus, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

