"Le recours au yuan permettrait au commerce russo-africain de progresser de manière naturelle"

"Le recours au yuan permettrait au commerce russo-africain de progresser de manière naturelle"

Moscou souhaitant des échanges commerciaux en yuans avec les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, cela sera bénéfique surtout aux pays se trouvant sous le joug des sanctions, comme, par exemple, le Zimbabwe, observe pour Sputnik Ovigwe Eguegu, conseiller politique nigérian.Pour les pays africains, cela permettra "d'une part, d'augmenter les avoirs en yuans et d'autre part de rendre les économies résistantes aux sanctions parce que […] le premier domaine où elles sont vraiment ressenties, c’est l'accès à la nourriture et aux produits de base", détaille le spécialiste en géopolitique.En outre, les pays africains ne seront plus dans une situation de régression et ils ne seront "plus autant soumis à l’influence des États-Unis qu’actuellement".Quel impact sur le dollar?Le monde dépendait fortement de la monnaie américaine, ce qui renforçait la devise, mais l’inverse n’était pas vrai.Lorsque, dans les échanges commerciaux, des pays ont recours à une monnaie tierce, ils sont confrontés à des coûts collatéraux. Ainsi, "ces frais de transaction seraient également évités", conclut l’expert.

