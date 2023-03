https://fr.sputniknews.africa/20230327/le-burkina-faso-approuve-des-operations-conjointes-antiterroristes-avec-la-cote-divoire-1058332320.html

Le Burkina Faso approuve "des opérations conjointes" antiterroristes avec la Côte d’Ivoire

Le Burkina Faso approuve "des opérations conjointes" antiterroristes avec la Côte d’Ivoire

Confronté à une crise sécuritaire, le Burkina Faso a annoncé avoir approuvé l'idée d'"opérations conjointes" avec la Côte d'Ivoire qui avait précédemment livré... 27.03.2023

Le Burkina Faso a accepté une aide militaire de la Côte d’Ivoire, a fait savoir son Président de la Transition, Ibrahim Traoré, cité par l’Agence d’information du Burkina.Dans sa volonté de renforcer sa collaboration bilatérale avec ses voisins, le Burkina a réellement fait "des demandes pour des missions militaires" auprès des pays frontaliers, a déclaré le capitaine.C’est ainsi que la Côte d’Ivoire a "fourni des équipements militaires depuis janvier 2023" aux forces burkinabé à Banfora et tout au long de la frontière ivoirienne.Livraison de matériels militairesLa Côte d’Ivoire a précédemment livré à titre gratuit du matériel militaire composé d’une cinquantaine de véhicules pick-up, 100 kalachnikovs et 100.000 munitions d’une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA, selon l’agence APA News.La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement ivoirien a confirmé la livraison de matériels militaires.Les deux pays partagent plus de 500 kilomètres de frontière, et depuis 2019 la Côte d’Ivoire a subi plusieurs attaques terroristes dans le nord.Le Burkina Faso vit depuis quelques années sous la menace terroriste. Début 2023, le pays a dénoncé les accords de partenariat militaire avec la France et demande le retrait de son contingent depuis le territoire burkinabé.

