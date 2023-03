https://fr.sputniknews.africa/20230327/heros-de-lattaque-de-briansk-un-ecolier-russe-recoit-une-medaille-de-la-bravoure-1058335467.html

Héros de l’attaque de Briansk, un écolier russe reçoit une médaille de la bravoure

Héros de l’attaque de Briansk, un écolier russe reçoit une médaille de la bravoure

Pour son acte de bravoure, un écolier russe s’est vu décerner une médaille de courage par un décret signé par le Président Poutine. En effet, faisant fi de ses... 27.03.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a attribué par décret la médaille de la bravoure au vailleux Fedor Simonenko, 10 ans, pour avoir sauvé la vie à deux filles le 2 mars lors d’une attaque de saboteurs ukrainiens dans la région frontalière russe de Briansk.Jeune hérosLe 2 mars, un groupe de saboteurs ukrainiens a attaqué les villages de Lioubetchané et Souchany dans la région de Briansk. Les assaillants ont tiré sur deux véhicules à Lioubetchané, tuant les deux conducteurs.Fedor et les deux filles, de deux ans plus jeunes qui lui, se trouvaient dans l’une de ces voitures. Blessé par balle, le garçon a quitté la voiture et a emmené les fillettes. Les enfants se sont cachés dans la forêt et se sont éloignés du lieu des tirs. Le garçon a fait de l’auto-stop pour se rendre à Novy Ropsk. Ensuite il a été transporté en ambulance dans une autre ville où il a été opéré. Les médecins ont extrait la balle qui s’est avérée être de type utilisé par les pays de l’Otan.Le Service fédéral russe (FSB) avait, plus tard dans la même journée, informé que les auteurs de l’attaque avaient été repoussés vers leur point de départ, c’est à dire l'Ukraine où ils ont été ciblés par une frappe d'artillerie lourde.

