Combien de drones d’attaque possède Kiev pour agresser le territoire russe?

Combien de drones d’attaque possède Kiev pour agresser le territoire russe?

Au lendemain d’une attaque d’un drone Tu-141 ukrainien qui a fait des blessés dans la région russe de Toula, Sputnik a décidé d’évaluer le nombre et la... 27.03.2023, Sputnik Afrique

Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée ukrainienne essaie de percer la défense aérienne russe à l’aide de drones. La dernière tentative en date a eu lieu le 26 mars dans la région de Toula, à 230 kilomètres au sud de Moscou. D’après la Défense russe, Kiev a utilisé un Tu-141 Strij équipé d’un explosif. Si l’engin a été mis hors de fonction à l’aide de moyens de guerre électronique, son explosion a pourtant fait au moins trois blessés et a causé plusieurs dégâts.Ces drones de reconnaissance, tout comme leur successeur Tu-143 Reys ont été produits en série jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique. En Ukraine, ils ont été assemblés à l’usine d’aviation de Kharkov.Leur nombreEntre 1978 et 1989, l’usine de Kharkov a fabriqué 152 exemplaires du modèle Strij, dont une grande partie est restée en Ukraine après la chute de l’URSS. D’après des sources ouvertes, depuis le début du conflit, l’armée du pays a utilisé 29 Tu-141, dont l’un s’est écrasé à Zagreb en Croatie en mars 2022.Contrairement aux drones chinois Mugin-5, les forces ukrainiennes utilisent les Strij avec prudence, ce qui fait penser que leur nombre est limité et qu’ils sont gardés pour des missions particulières. Selon les estimations, Kiev devrait disposer au total d'une centaine de drones de ce type.Quant aux Tu-143, seuls 950 ont été produits. Ils ont équipé les armées des pays de l’ex-URSS, de l’Europe de l'Est et du Moyen-Orient. Il est difficile d'estimer le nombre approximatif de ces engins dans les forces ukrainiennes, mais vraisemblablement, elles n’en posséderaient plus que quelques dizaines.Vers une attaque massive?La capacité des drones Strij et Reys de voler à des altitudes extrêmement basses et à manœuvrer en fonction du terrain les rend difficiles à cibler par la défense aérienne.Il n’est pas exclu que Kiev réunit ces drones pour les lancer en masse lors de son offensive d’envergure qui, selon plusieurs sources, devrait avoir lieu au cours du printemps. Il est également possible que Kiev tente de viser les cibles stratégiques les plus importantes en Russie, comme par exemple les aérodromes et les centres de décision.

