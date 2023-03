https://fr.sputniknews.africa/20230326/un-groupe-extremiste-brule-un-exemplaire-du-coran-au-danemark-1058319368.html

Des extrémistes brûlent un exemplaire du Coran au Danemark

Après plusieurs actes d’autodafé contre le livre saint musulman perpétrés dans le monde entier en l’espace de quelques mois, un exemplaire du Coran a été... 26.03.2023, Sputnik Afrique

Des extrémistes danois ont brûlé un exemplaire du Coran et un drapeau turc, devant l'ambassade de Turquie à Copenhague, selon l'agence de presse turque (Anadolu)."L'attaque extrémiste a été menée par des partisans d'un groupe appelé Patrioterne Gar Live (Patriots Live) devant l'ambassade de la Turquie à Copenhague, et a été retransmise en direct sur le compte Facebook* du groupe", selon l'agence.Les auteurs de l'attaque ont également brandi des banderoles anti-islam, scandant des slogans insultants à l'islam, en plus de bruler le drapeau turc, poursuit la source.Il convient de noter que l'incident a été précédé par d'autres incidents aux Pays-Bas et en Suède en janvier. Des militaires ukrainiens ont également été filmés en mars en train d'arracher des pages du livre saint musulman et de les utiliser pour faire un feu.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

