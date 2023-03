https://fr.sputniknews.africa/20230326/un-canon-automoteur-russe-guiatsint-aneantit-des-positions-ukrainiennes---video-1058319903.html

Un canon automoteur russe Guiatsint anéantit des positions ukrainiennes - vidéo

Les militaires russes ont détecté à l’aide d’un drone des positions et des équipements de l’armée ukrainienne dans une zone de l’opération spéciale et les ont... 26.03.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a diffusé ce 26 mars une vidéo montrant un canon automoteur Guiatsint-B en action contre l’ennemi dans une zone de l’opération spéciale.Sur la séquence, on peut voir des militaires russes préparer cette arme de calibre 152 mm et tirer.Ses objectifs ont été détectés à l’aide d’un drone, souligne la Défense russe.Leurs ciblesLes canons automoteurs de ce type ont déjà détruit un bon nombre de points fortifiés, ainsi que des jonctions de transport, détaille l’institution.Ces dernières assuraient l’approvisionnement de l’armée de Kiev en équipements, en munitions et en nourriture. De plus, des unités de communication et des postes de commandement ukrainiens étaient ainsi transférés vers les lignes de front, précise la Défense russe.Ces abris fortifiés, les équipements et les hangars de l'ennemi se situent normalement à une distance de 15 à 28 km.

