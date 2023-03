https://fr.sputniknews.africa/20230318/un-canon-automoteur-russe-frappe-des-positions-et-du-materiel-ukrainiens--video-1058231720.html

Un canon automoteur russe frappe des positions et du matériel ukrainiens – vidéo

Les militaires russes ont détecté des tranchées ennemies près d’une ville dans la République populaire de Donetsk et détruit des véhicules à l'aide d'un drone... 18.03.2023, Sputnik Afrique

L'artillerie russe a réalisé des frappes contre des tranchées et a détruit des équipements de l'armée de Kiev près d'Ougledar, dans la République populaire de Donetsk.Une vidéo à la disposition de Sputnik montre le moment des tirs et des frappes effectués par l’unité de canon automoteur 2S5 Guiatsint-S contre les cibles ennemies.Les militaires russes ont détecté les positions des troupes ukrainiennes et des véhicules légers à l’aide d’un drone et ont ajusté le tir de l’artillerie.

