https://fr.sputniknews.africa/20230326/poutine-revele-comment-la-russie-detruit-les-armements-occidentaux-livres-a-lukraine-1058321031.html

Poutine révèle comment la Russie détruit les armements occidentaux livrés à l’Ukraine

Poutine révèle comment la Russie détruit les armements occidentaux livrés à l’Ukraine

L'Occident fournit ses armes à l'Ukraine "en cachette, pendant la nuit", mais les militaires russes tentent de les détruire au moment même de la livraison, a... 26.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-26T14:35+0200

2023-03-26T14:35+0200

2023-03-26T14:35+0200

donbass. opération russe

vladimir poutine

ukraine

armes

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1c/1057738556_0:283:2997:1969_1920x0_80_0_0_193bda606d39ee245e62397ae2246918.jpg

Les militaires russes prennent pour cibles les armes occidentales livrées à l’Ukraine avant qu’elles entrent en service, a déclaré Vladimir Poutine."L'Occident fournit secrètement des armes à l'Ukraine, mais l'armée russe tente de les détruire en cours de livraison", a expliqué le chef de l’État russe dans une interview diffusée ce 26 mars sur la chaîne Rossiya 1.Il a indiqué que les livraisons se passent "en cachette, la nuit". "Ce qu’ils [les militaires russes] peuvent atteindre, ils l’atteignent. Mais, bien sûr, c’est l’objectif désigné", a-t-il poursuivi.La Russie produit plus d’armes que prévuLa veille, dans une autre interview, Poutine a déclaré que les pays occidentaux livrent à l’Ukraine "un volume très conséquent" d’armements.Pourtant, le complexe militaro-industriel russe se développe à un rythme très rapide, "auquel beaucoup ne s'attendaient pas", a-t-il déclaré le 25 mars sur la chaîne Rossiya 24. Parlant du volume de production d'armes dans les pays de l'Otan, le Président russe a indiqué qu'au cours de la même période, "l'industrie russe elle-même produira trois fois plus de munitions ou même plus".

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, ukraine, armes, occident