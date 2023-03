https://fr.sputniknews.africa/20230326/loccident-cree-un-nouvel-axe-a-linstar-de-celui-cree-par-lallemagne-nazie-selon-poutine-1058319008.html

L’Occident forme un nouvel axe à l’instar de celui créé par l’Allemagne nazie, selon Poutine

L’Occident forme un nouvel axe à l’instar de celui créé par l’Allemagne nazie, selon Poutine

À la différence des pays occidentaux qui forment actuellement de nouveaux blocs militaires suivant ainsi l’exemple des régimes fascistes lors de la Seconde... 26.03.2023, Sputnik Afrique

Évoquant l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, le Président russe a accusé les États-Unis de créer de nouveaux axes militaires. Selon lui, même les politologues occidentaux reconnaissent ce fait.M.Poutine a notamment rappelé qu'en 2022 l’Alliance atlantique avait adopté un nouveau concept stratégique pour le bloc.À titre d’exemple, il a cité le Royaume-Uni et le Japon qui ont signé en début d’année un accord visant à renforcer leurs liens en matière de défense.Pas d’axe militaire Moscou-Pékin Le Président russe a rejeté les accusations selon lesquelles la Russie et la Chine formaient elles aussi un axe militaire.D’après le Président russe, le conflit en Ukraine n’empêche pas la Russie de mener des exercices militaires avec la Chine et d’autres pays.

