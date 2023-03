https://fr.sputniknews.africa/20230326/la-seconde-guerre-froide-pourrait-etre-encore-plus-dangereuse-que-la-premiere-selon-kissinger-1058320491.html

La "seconde guerre froide" pourrait être encore plus dangereuse que la première, selon Kissinger

La "seconde guerre froide" pourrait être encore plus dangereuse que la première, selon Kissinger

Une nouvelle guerre froide, cette fois entre les États-Unis et la Chine, risque de se déclencher, considère l'ancien secrétaire d'État américain Henry... 26.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-26T13:02+0200

2023-03-26T13:02+0200

2023-03-26T13:04+0200

guerre froide

chine

états-unis

urss

henry kissinger

joe biden

wang yi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/19967/26/199672664_0:0:2873:1617_1920x0_80_0_0_ebe87ae234aa1d711ecd2f1039488034.jpg

La "seconde guerre froide" serait plus dangereuse que celle qui a eu lieu à partir des années 1950 et jusqu’à la dislocation de l’Union soviétique, a déclaré l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger au journal espagnol Mundo.Selon lui, cet affrontement pourrait commencer entre la Chine et les États-Unis, qui disposent de ressources économiques comparables. Ce n'était pas le cas à l’époque de la première guerre froide, a-t-il souligné.Pékin et Washington sont désormais des adversaires et ce n'est pas la peine "d'attendre que la Chine s'occidentalise", a-t-il avancé.La Chine préconise une politique "rationnelle et pragmatique"En septembre 2022, Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, lors d'une rencontre avec Henry Kissinger, a déclaré que le début d'une "nouvelle guerre froide" entre Pékin et Washington serait une catastrophe pour le monde entier. Selon le diplomate chinois, les États-Unis devraient revenir à une politique "rationnelle et pragmatique" envers la Chine.En juillet 2022, l'ancien homme politique américain avait déjà mis en garde Joe Biden contre une confrontation continue avec la Chine. Selon lui, pour aider à désamorcer les tensions, la géopolitique exige aujourd'hui une "flexibilité nixonienne".De fortes tensions géopolitiques, connues sous le nom de la guerre froide, ont eu lieu durant la seconde moitié du XXe siècle, leurs acteurs principaux étaient les États-Unis et l’Union soviétique. Sa fin est liée à la décomposition de l’URSS et du bloc de l’Est en général au tournant des années 1980 et 1990.

chine

états-unis

urss

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

guerre froide, chine, états-unis, urss, henry kissinger, joe biden, wang yi