La famille d’un otage retenu au Mali lance un appel après la libération d’un Français

L’épouse d’un infirmier sud-africain enlevé en Libye et qui serait retenu depuis plus de cinq ans au Mali, a lancé le 25 marsun nouvel appel pour la libération de son mari depuis Swellendam, à 220 km à l'est du Cap, a relaté le site panafricain d’information Africanews.Gerco van Deventer, 47 ans, avait été kidnappé en Libye le 3 novembre 2017 alors qu'il se rendait sur un site de construction d'une centrale à environ 1.000 km de Tripoli, avant d’être transféré au Mali, précise le site. Trois ingénieurs turcs avaient aussi été enlevés avant d'être relâchés sept mois plus tard, précise Africanews.L’infirmier, qui travaillait pour une société de sécurité, serait le seul citoyen sud-africain retenu en otage par une organisation non-étatique au Sahel, affirme son épouse.Une lueur d’espoirSon appel intervient quelques jours après la libération du Français Olivier Dubois au terme de près de deux ans de captivité au Mali.Selon Africanews, M.Dubois affirme avoir passé plus d'un an en captivité avec M.Van Deventer.Le ministère sud-africain des Affaires étrangères indique que les négociations pour la libération de l’otage sud-africain sont toujours en cours, toujours selon la même source. Un négociateur devrait se rendre au Mali au cours des prochains jours pour lancer un appel aux ravisseurs, d’après Imtiaz Sooliman, à la tête d'une association caritative musulmane, Gift of the Givers, également impliqué dans les efforts de médiation pour sa libération.Journaliste français libéréLe 20 mars, les médias ont annoncé la libération au Niger du Français Olivier Dubois et de l’Américain Jeffrey Woodke. Le gouvernement français aurait payé "des millions d’euros" au Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM), une branche de Daech*. Le gouvernement malien a condamné cette pratique, a appris Sputnik d’une source officielle malienne.*Organisation terroriste interdite en Russie

