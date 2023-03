https://fr.sputniknews.africa/20230322/liberation-de-lotage-francais-bamako-reproche-a-paris-de-payer-des-millions-aux-terroristes-1058281771.html

Libération de l'otage français: Bamako reproche à Paris de payer des "millions" aux terroristes

Libération de l'otage français: Bamako reproche à Paris de payer des "millions" aux terroristes

Deux otages dont un Français, détenus par des djihadistes au Mali, auraient été libérés au Niger grâce au financement de Paris. Bamako accuse la France de... 22.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-22T12:25+0100

2023-03-22T12:25+0100

2023-03-22T12:25+0100

otage

mali

france

niger

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/16/1058281975_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_36fdb23d60c721513c6710751a3c123f.jpg

Le 20 mars, des médias ont annoncé la libération d'Olivier Dubois, de nationalité française et de Jeffrey Woodke, de nationalité américaine, tous deux otages de groupes terroristes. Cependant, tout en se réjouissant de cette libération, le gouvernement du Mali semble dénoncer avec véhémence les conditions ayant permis de les libérer, a appris Sputnik auprès d'une source officielle malienne proche du dossier.Car selon le renseignement malien, cette libération n'a été obtenue qu'en contrepartie du versement par les autorités françaises de "millions d'euros" aux terroristes du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM), une branche de Daech*.Selon elle, le montant payé par la France sera utilisé par les terroristes pour en recruter d'autres et s'équiper en armement, au moment où ils subissent de lourds revers de la part des Forces armées et de sécurité maliennes."La duplicité du Niger"La libération des otages a eu lieu au Niger.Accusations à l'égard de la FranceD'après elle, M.Bazoum a également libéré de prisons, "dans des conditions floues", des terroristes de l'EIGS (État islamique dans le Grand Sahara)* qui étaient détenus au Niger."Cette action illustre encore le rôle de la France dans la promotion du terrorisme international", martèle le responsable. Selon lui, "elle ne cesse d'entraver le traitement de la demande du Mali, appelant le Conseil de sécurité de l'Onu à tenir une session spéciale afin de présenter les preuves de l'implication de la France dans la promotion du terrorisme au Mali".La libération du FrançaisLe journaliste français Olivier Dubois, otage pendant deux ans de djihadistes au Mali et libéré le 20 mars, est arrivé mardi à la mi-journée à la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, où il a été accueilli par Emmanuel Macron, relate l'AFP. Obtenir sa libération était "une priorité de la France", qui a agi "avec discrétion" pour y parvenir, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, le 21 mars à l'Assemblée nationale.*Organisation terroriste interdite en Russie

mali

france

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otage, mali, france, niger, opinion