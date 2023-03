https://fr.sputniknews.africa/20230325/munitions-a-uranium-appauvri-une-escalade-pouvant-conduire-a-une-guerre-thermonucleaire-1058314512.html

Munitions à uranium appauvri: une escalade pouvant conduire à une guerre thermonucléaire

La volonté de l’Occident de livrer à l’Ukraine des munitions à uranium appauvri n’est qu’une étape pouvant conduire à une guerre thermonucléaire, selon le... 25.03.2023, Sputnik Afrique

Alors que le Royaume-Uni serait partant pour livrer à l’Ukraine des munitions à uranium appauvri, Kiev semble ne pas réaliser les effets de leur utilisation non seulement sur l’environnement, mais aussi sur les militaires qui s’en serviront, estime le directeur du Bureau de l’analyse militaro-politique Alexandre Mikhaïlov.Selon lui, l’Ukraine est dirigée par des personnes pas tout à fait normales et manipulées par l’Occident qui ont déclaré dès 2021 leur intention de créer ou d’obtenir des armes nucléaires."Ce qui a été une des causes du début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine."Intimider la RussieDe l’avis de cet expert, il s’agit d’une histoire très dangereuse qui "peut commencer par de l’uranium appauvri et finir en guerre thermonucléaire".L’objectif de l’Occident dans cette histoire est probablement d’intimider la Russie et de la pousser à un dialogue sur un règlement du conflit dans lequel les positions de l’Occident seraient "plus avantageuses".Il estime qu’aujourd’hui l’Otan souhaite "utiliser impunément une nouvelle fois ces munitions à uranium appauvri" après y avoir recouru en Bosnie, en Yougoslavie ou encore en Irak.Et de rappeler que les pays occidentaux ont beau affirmer qu’il s’agit de munitions ordinaires, ce n’est un secret pour personne qu’elles génèrent de la poussière radioactive, du rayonnement ambiant et provoquent des cancers.Objectif: poser des ultimatums à la RussieL’expert estime que les États-Unis se préparent pour l’utilisation d’armes nucléaires compactes, dont le développement a été activement financé ces dernières années.Après leur accession aux armes hypersoniques, elles aussi activement développées, les États-Unis pourraient poser des ultimatums à la Russie et même engager une campagne contre la Chine."Étant donné l’arrogance et la muflerie géopolitiques des États-Unis et leur cynisme et mépris absolus à l’égard de tout État non occidental, à notre grand regret nous pouvons nous attendre aux provocations les plus affreuses et arrogantes", prévient l’expert.

