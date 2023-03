https://fr.sputniknews.africa/20230324/les-occidentaux-eux-memes-trouvent-dangereux-luranium-appauvri-1058309184.html

"Les Occidentaux eux-mêmes trouvent dangereux l’uranium appauvri"

Le débat sur la dangerosité des armes à uranium appauvri fait consensus jusque dans les rangs de l’UE, rappelle à Sputnik l’expert militaire Modeste Dossou. 24.03.2023, Sputnik Afrique

Les Européens font preuve d’hypocrisie en envisageant de livrer des armes à uranium appauvri à l’Ukraine, explique à Sputnik Modeste Dossou, spécialiste béninois des questions de défense et de sécurité.Les effets de ces obus sur la santé et l’environnement sont en effet bien connus, et l’Occident ne les ignore pas. L’UE avait même voté une résolution en 2008 pour faire interdire ce genre d’armements, sans grand succès, rappelle l’expert.Les premiers exposés seront donc les civils vivant près des zones de conflit, déplore encore Modeste Dossou, qui se demande si le Président ukrainien est bien conscient de cette réalité. L’utilisation d’uranium appauvri en Yougoslavie et en Irak a en effet entraîné de graves problèmes de santé publique, des hausses des cas de cancers et de malformation ayant parfois été constatées.Tout bénef pour WashingtonCette nouvelle surenchère dans la livraison d’armes reflète la position des Occidentaux, qui ont intérêt à ce que le conflit se prolonge, explique encore M.Dossou. Les États-Unis se servent notamment de l’Ukraine comme d’un prétexte pour "tenter d’affaiblir la Russie, considérée comme leur principal adversaire", mais aussi pour tester et vendre leurs nouveaux armements.Le Royaume-Uni a été le premier à lancer l’idée de fournir des obus en uranium appauvri à l’Ukraine, ce 20 mars. Des livraisons loin de faire l’unanimité en Europe même: l’ancien Premier ministre italien, Giuseppe Conte a ainsi accusé les dirigeants européens de foncer "tête baissée vers la guerre".Moscou a pour sa part qualifié ces potentielles livraisons d’armes de "provocation". Le Président russe Vladimir Poutine a déclaré que le pays serait "obligé de réagir de manière appropriée" si ces obus radioactifs étaient fournis à Kiev.

