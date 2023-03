Un ancien dirigeant italien fustige les livraisons d’obus à uranium appauvri à Kiev

https://fr.sputniknews.africa/20230322/un-ancien-dirigeant-italien-fustige-les-livraisons-dobus-a-uranium-appauvri-a-kiev-1058290085.html

En continuant à fournir des armes à l’Ukraine, l’Occident ne favorise en aucun cas une évolution vers la paix, a déploré l’ancien Premier ministre italien... 22.03.2023, Sputnik Afrique

L'ex-chef du gouvernement italien Giuseppe Conte s’est prononcé contre les livraisons d’armes à l’Ukraine, notamment les nouveaux obus à uranium appauvri que Londres entend envoyer à Kiev. Il s’est étonné du silence européen sur ces approvisionnements, qui marque un nouveau pas dans l’escalade du conflit.L’actuel Président du Mouvement 5 étoiles a ajouté que ces fournitures militaires ne favorisaient absolument pas "la voie de la paix". Il a attaqué la Première ministre Giorgia Meloni, l’accusant de vouloir jouer la montre sur ces négociations de paix.La veille, Giorgia Meloni avait en effet déclaré que les conditions pour lancer des négociations en Ukraine n’étaient pas encore réunies. Une approche contre laquelle s’est élevé Giuseppe Conte, qui a invité l’Otan et l’UE à changer de paradigme, pour désormais privilégier la diplomatie à l’envoi d’armements.Obus à uranium appauvriLe 20 mars, Londres avait encore versé de l’huile sur le conflit ukrainien, en annonçant des livraisons d’obus à uranium appauvri à Kiev. Des munitions controversées, déjà utilisées en Irak et en Yougoslavie, qui auraient des effets nocifs sur la santé des civils et des militaires sur zone.En effet, il émane de l’uranium appauvri des rayonnements ionisants, semblables à ceux laissés par certaines bombes atomiques, expliquait récemment à Sputnik l’expert militaire Alexeï Léonkov.Moscou a qualifié ces livraisons de "nouvelle provocation", qui appellera inévitablement une réaction.

