"Ils ne viendront pas nettoyer après": un expert déplore les effets des obus à uranium appauvri

Londres a jeté un nouveau pavé dans la mare en proposant de livrer à l’Ukraine des munitions à uranium appauvri. Ces obus controversés ont la particularité d’être faits d’un matériau très dense, qui perce plus facilement l’acier, explique à Sputnik l’expert militaire russe Alexeï Léonkov.Car l’utilisation d’uranium appauvri a aussi des effets dévastateurs sur la santé et l’environnement. L’uranium, utilisé de manière enrichie dans certaines bombes nucléaires, laisse en effet dans son sillage des rayonnements ionisants, nocifs pour l’être humain.Si les blindés touchés par de tels obus ne sont pas immédiatement enlevés du front, les précipitations peuvent charrier les substances radioactives dans les sous-sols et les plans d’eau, souligne encore l’expert.Des précédents catastrophiquesAvant le conflit ukrainien, les munitions à uranium appauvri avaient d’ailleurs été utilisées sur d’autres théâtres, en particulier en Yougoslavie et en Irak. Des hausses importantes de cas de malformations et de cancers avaient été constatées après leur emploi, même si une certaine omerta règne toujours sur les faits, l’OMS ayant besoin de l’autorisation de Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour enquêter.Des maladies inexpliquées se sont également déclarées chez des militaires déployés en Irak dans les années 1990, comme le syndrome de la guerre du Golfe, parfois relié à l’utilisation d’obus à uranium appauvri, explique à Sputnik Sandra Kanety, spécialiste des relations internationales à l'Université nationale autonome du Mexique.Ce 20 mars, la vice-ministre britannique de la Défense Annabel Goldie, avait admis que Londres comptait bien fournir à l’Ukraine des obus "contenant de l’uranium appauvri". Moscou a répondu que la Russie se verrait obligée de réagir si l’Occident commençait à livrer des "armes à composante nucléaire".

