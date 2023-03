https://fr.sputniknews.africa/20230325/le-parlement-canadien-ovationne-une-nouvelle-bourde-de-biden--1058311301.html

Le Parlement canadien ovationne une nouvelle bourde de Biden - vidéo

Le Parlement canadien ovationne une nouvelle bourde de Biden - vidéo

En visite à Ottawa, le Président américain a confondu le Canada avec la Chine. Ce nouveau pataquès a faire rire et ovationner les parlementaires canadiens... 25.03.2023, Sputnik Afrique

Joe Biden a une nouvelle fois confirmé son surnom de "machine à gaffes". Cette fois au Canada, où sa bévue a été accueillie par des rires et une ovation.Joe Biden a confondu le Canada et la Chine en félicitant le voisin du nord d'avoir accepté d'accueillir 15.000 migrants de plus par an en provenance de pays d'Amérique latine en échange du consentement des États-Unis aux efforts canadiens pour expulser ceux qui sont entrés illégalement au Canada.Selon le New York Post, lors d'une conférence de presse plus tard dans la journée, Joe Biden a failli faire une gaffe de plus en parlant du Japon alors qu'il discutait des relations de la Chine avec la Russie. Il s'est arrêté à mi-mot, à "Japa…".La Maison-Blanche obligée de corriger une transcriptionLa précédente erreur remonte à… la veille, lors de la commémoration du Mois de l’histoire des femmes.Dans son allocution, le Président américain a parlé "des conseillers politiques nationaux" alors qu’il était censé dire "condamnés pour violences domestiques". La Maison-Blanche s’est vue même obligée d’apporter des corrections dans la transcription de ses propos.Joe Biden n’étonne plus lorsqu’il confond des pays, se trompe dans la prononciation correcte des noms ou bien perd son sens de l’orientation.Ses opposants estiment que ses innombrables bourdes résultent de son âge et de problèmes de santé.

