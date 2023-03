https://fr.sputniknews.africa/20230324/une-nouvelle-bevue-de-biden-necessite-lintervention-de-la-maison-blanche-1058301619.html

Une nouvelle bévue de Biden nécessite l’intervention de la Maison-Blanche

Une nouvelle bévue de Biden nécessite l’intervention de la Maison-Blanche

La commémoration du Mois de l’histoire des femmes a donné lieu à une nouvelle bévue du Président américain. Cette fois, il a confondu les conseillers... 24.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-24T07:57+0100

2023-03-24T07:57+0100

2023-03-24T07:57+0100

international

états-unis

joe biden

bourde

maison blanche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/1e/1055695804_0:127:1289:852_1920x0_80_0_0_048b636e9cb39a273340c263a8faa627.jpg

Dans une allocution prononcée lors d'un événement à l’occasion du Mois de l'histoire des femmes, Joe Biden a commis une erreur "déroutante" en vantant ses mérites pour la loi sur la violence contre les femmes, rapporte Fox News.Dans la transcription de ses commentaires par la Maison-Blanche, "des conseillers politiques nationaux" ont été rayés et remplacés par ce qu'il était vraiment censé dire: "condamnés pour violences domestiques".L’âge se fait sentirJoe Biden qui a eu 80 ans en novembre dernier est le Président le plus âgé de l’histoire des États-Unis. Ses opposants estiment que ses innombrables bourdes résultent de son âge et de problèmes de santé.Il confond des pays, se trompe dans la prononciation correcte des noms, perd son sens de l’orientation ou bien s’embrouille en lisant des documents importants.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, joe biden, bourde, maison blanche