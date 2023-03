https://fr.sputniknews.africa/20230325/la-legion-internationale-de-kiev-a-de-la-peine-a-recruter-des-combattants-selon-nyt-1058315551.html

La Légion internationale de Kiev a de la peine à recruter des combattants, selon NYT

La Légion internationale de Kiev a de la peine à recruter des combattants, selon NYT

La Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine ne compte qu’environ 1.500 membres malgré le nombre de 20.000 communiqué par Kiev, révèle le... 25.03.2023, Sputnik Afrique

Se référant à des personnes connaissant la Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine, le New York Times a pointé la surestimation du nombre de combattants qui en font partie.Et de poursuivre que "le recrutement stagne" dans cette organisation, dont la création a été annoncée par le Président Zelensky trois jours après le début de l’opération spéciale russe.D’autres détails refont surfaceLe Counter Extremism Project, basé à Washington, a écrit plus tôt en mars que la Légion et les groupes affiliés "continuent de présenter des individus largement considérés comme inaptes à exercer leurs fonctions".Les journalistes du NYT ont donc contacté plusieurs anciens membres de la Légion, qui ont admis avoir falsifié leur biographie pour faire partie de cette structure. Par exemple, certains ont affirmé avoir participé à des hostilités aux côtés des États-Unis, alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. La partie ukrainienne n'a pas accordé plus de dix minutes par personne pour vérifier les données, toujours selon la même source.Ainsi, pendant longtemps, un citoyen polonais, précédemment condamné en Ukraine pour avoir enfreint les règles de maniement des armes, a occupé un poste de commandement de troupes a poursuivi le NYT.

