Mercenaires étrangers retrouvés décapités en Ukraine: résultats de l’enquête russe

Le Comité d’enquête russe a expliqué à Sputnik pourquoi les corps des mercenaires étrangers retrouvés la semaine dernière en Ukraine n’avaient plus de tête ni... 09.02.2023, Sputnik Afrique

Couper les mains et les têtes des mercenaires étrangers tués, c’est l’astuce qu’ont trouvé les soldats ukrainiens pour empêcher l’identification de ces personnes ayant combattu à leur côté, a déclaré à Sputnik le Comité d’enquête russe.Mercenaires décapitésLa semaine dernière, le Bureau d’expertise médico-légale de Lougansk a reçu les corps de trois personnes sans papiers d’identité, qui avaient été découverts dans la zone de l’opération militaire spéciale russe. Deux corps étaient privés de tête et de mains.Grâce aux photos et vidéos récupérées des téléphones portables de ces personnes, les enquêteurs ont établi qu’il s’agissait de mercenaires polonais. Ils ont en outre identifié la personne dont le corps avait été démembré et ont plus tard retrouvé le profil d’une personne ressemblant au défunt sur les réseaux sociaux.La participation irréfutable de mercenaires étrangersLe Comité d’enquête continue de recueillir des informations pour traduire en justice les mercenaires étrangers qui aident le régime de Kiev. Il a appris quelles sont les modalités d’enrôlement et de formation des mercenaires ainsi que le montant de leur rémunération. Celle-ci va d’environ 812 à 2.710 dollars (30.000 à 100.000 hryvnias), est-il précisé sur sa chaîne Telegram.L’organistaion indique avoir des preuves irréfutables selon lesquelles Kiev encourage la participation de mercenaires aux côtés de l'armée ukrainienne, ce qui est interdit par les normes internationales.Cinq membres de la Légion nationale géorgienne, arrivés en Ukraine depuis la Pologne, ont déjà été accusés par contumace de mercenariat.

