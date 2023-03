https://fr.sputniknews.africa/20230325/des-dizaines-de-supporters-appellent-a-la-demission-de-macron-au-match-france-pays-bas-1058313460.html

Des dizaines de supporters appellent à la démission de Macron au match France-Pays-Bas

Des sifflets et des appels à la démission d'Emmanuel Macron se sont fait entendre le 24 mars à la 49e minute du match opposant l'équipe nationale à celle des... 25.03.2023, Sputnik Afrique

Quelques dizaines de supporters de l'équipe de France ont appelé, via de brefs slogans, à la démission d'Emmanuel Macron lors du match France-Pays-Bas le 24 mars au Stade de France, après un peu plus de 49 minutes de jeu, ont constaté des journalistes de l'AFP.Alors que le tableau affichait à Saint-Denis un chronométrage de 49 minutes et trois secondes lors de la rencontre, plusieurs dizaines de supporters des Bleus ont scandé "Macron, démission!" durant quelques secondes. Quelques sifflets à travers le stade avaient auparavant accompagné le passage du chrono à 49 mn 03 sec. Ce, alors que le Président français a refusé de se rendre au Stade de France, craignant des débordements dans un contexte de vive tension sociale à cause de la réforme des retraites, comme l'a relaté CNews.Une réforme qui provoque la colère à échelle nationaleCes protestations sur fond de mouvement social contre la réforme des retraites et l'utilisation par le gouvernement de l'article 49-3 de la Constitution ont été audibles et repris par des fans de la tribune où se rassemble le groupe des supporters officiels des Bleus, les "Irrésistibles Français".Le 23 mars a été marqué par une augmentation du nombre de participants et un regain de tensions dans plusieurs villes du pays.

