Moscou: Washington a utilisé en Irak pas moins de 300 tonnes d'uranium appauvri

Moscou: Washington a utilisé en Irak pas moins de 300 tonnes d'uranium appauvri

Sur fond de déclarations de Londres qui veut fournir à Kiev des munitions radioactives, la Défense russe rappelle les retombées des bombardements américains...

Lors de l'invasion de l'Irak (2003-2004), les États-Unis ont utilisé pas moins de 300 tonnes d'uranium appauvri. Par conséquent, l'environnement radioactif dans la ville de Falloujah est devenu pire qu'à Hiroshima et à Nagasaki, a déclaré ce vendredi Igor Kirillov, chef des forces russes de protection contre les radiations, les risques chimiques et biologiques, lors d'un point de presse.Selon lui, il s'agit de chiffres donnés par les Nations unies. Outre Falloujah, ces munitions ont été larguées sur Amara, Bassora, Bagdad et Kerbela. Falloujah "est toujours surnommée le second Tchernobyl", a-t-il ajouté.Des livraisons radioactivesLa vice-ministre britannique de la Défense Annabel Goldie a promis, le 21 mars, de fournir à l’Ukraine des obus contenant de l’uranium appauvri. Washington, pour sa part, n'a pas cette intention mais se dit convaincu, selon le porte-parole de la Maison-Blanche John Kirby, que ce type de munitions ne présente pas de menace radioactive.Pour Igor Kirillov, le cynisme particulier des déclarations de Londres réside dans le fait qu'elles ont été faites la veille de l'anniversaire du début des bombardements de la Yougoslavie en 1999.40.000 projectiles aériens contenant 15 tonnes d'uranium appauvri ont été utilisés par l'Otan lors de ces bombardements. Les maladies oncologiques ont bondi de 25% dans les pays de l'ex-Yougoslavie après la guerre.Les militaires de l'Otan ont également été touchés, a ajouté le responsable russe. Par exemple, plus de 4.000 soldats italiens se sont vus plus tard diagnostiqués des tumeurs malignes.

